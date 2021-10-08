"Симптоми схожі з іншими хворобами": гінеколог розповіла про міому матки

"Симптоми схожі з іншими хворобами": гінеколог розповіла про міому матки

Міома матки зустрічається більш, ніж у 40% жінок. Найчастіше вона стає "випадковою знахідкою" під час УЗД, коли жінка звертається до гінеколога зовсім з іншого приводу. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі повідомила гінеколог Юлія Желтоножская, повідомляє Clutch.

Гінеколог Юлія Желтоножська
Гінеколог Юлія Желтоножська

Лікар зазначила, що симптоми міоми схожі з проявами багатьох інших захворювань – тазові болі, безпліддя, повторний викидень, міжменструальні кровотечі, рясні менструації.

Найчастіше лікування міоми матки-хірургічне, частіше операція показана в разі наявності симптомів захворювання-кровотечі, болю, або швидкого росту пухлини. Перш за все, необхідно виключити наявність злоякісного процесу.

Показання до хірургічного лікування міоми:

  • Симптомна міома (з геморагічним і больовим синдромом, наявністю анемії, симптомом здавлення суміжних органів).
  • Розмір міоми, що перевищує величину вагітної матки терміном 12 тижнів.
  • Наявність субмукозного вузла.
  • Наявність субсерозного вузла міоми на ніжці (в зв'язку з можливістю перекрута вузла).
  • Швидке зростання пухлини (на 4-5 тижнів в році і більше).
  • Зростання вузлів в постменопаузі.
  • Міома в поєднанні з патологією ендометрія або яєчників.
  • Безпліддя внаслідок міоми матки або звичне невиношування.
  • Наявність супутньої патології органів малого таза.
  • Шеечная локалізація міоматозного вузла.
  • Порушення харчування, некроз вузла.

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