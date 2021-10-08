"Симптоми схожі з іншими хворобами": гінеколог розповіла про міому матки
Міома матки зустрічається більш, ніж у 40% жінок. Найчастіше вона стає "випадковою знахідкою" під час УЗД, коли жінка звертається до гінеколога зовсім з іншого приводу. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі повідомила гінеколог Юлія Желтоножская, повідомляє Clutch.
Лікар зазначила, що симптоми міоми схожі з проявами багатьох інших захворювань – тазові болі, безпліддя, повторний викидень, міжменструальні кровотечі, рясні менструації.
Найчастіше лікування міоми матки-хірургічне, частіше операція показана в разі наявності симптомів захворювання-кровотечі, болю, або швидкого росту пухлини. Перш за все, необхідно виключити наявність злоякісного процесу.
Показання до хірургічного лікування міоми:
- Симптомна міома (з геморагічним і больовим синдромом, наявністю анемії, симптомом здавлення суміжних органів).
- Розмір міоми, що перевищує величину вагітної матки терміном 12 тижнів.
- Наявність субмукозного вузла.
- Наявність субсерозного вузла міоми на ніжці (в зв'язку з можливістю перекрута вузла).
- Швидке зростання пухлини (на 4-5 тижнів в році і більше).
- Зростання вузлів в постменопаузі.
- Міома в поєднанні з патологією ендометрія або яєчників.
- Безпліддя внаслідок міоми матки або звичне невиношування.
- Наявність супутньої патології органів малого таза.
- Шеечная локалізація міоматозного вузла.
- Порушення харчування, некроз вузла.