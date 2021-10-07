Нова пошта змінила тарифи для міжнародних посилок

"Нова пошта Глобал" змінила з 7 жовтня тарифи на послугу доставки з зарубіжних інтернет-магазинів NP Shopping, повідомляє UBR.

Підставою для такого кроку послужило "зростання інтересу українських покупців до зарубіжного онлайн-шопінгу", зазначив найбільший логістичний оператор.

Оновлення тарифів побудовано за принципом "чим більша вага замовлення, тим дешевше обходиться його доставка" . Розцінки будуть діяти на доставку з інтернет-магазинів всіх країн, представлених на платформі (США, Китай, Туреччина, Німеччина, Польща і Великобританія).

Зокрема, доставка посилки з інтернет-магазинів США вагою до 1 кг обійдеться клієнтові в $5 за пів кілограма. Якщо вага від 1 до 5 кг, то ціна складе $3,80, а понад 5 кг - за $3,6/0,5 кг.

СЕО "Нової пошти Глобал" Юрій Беневітскій зазначив, що українці все частіше купують за кордоном, "особливо в високий сезон, коли магазини пропонують шалені знижки на Чорну п'ятницю і різдвяні розпродажі".

За даними компанії, торік число доставок міжнародних посилок склало 7 млн, що більш ніж у два рази перевищило обсяг 2019 року.