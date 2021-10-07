У родині дитини з поліомієлітом вірус виявлено ще в шістьох

У Рівненській області маленький хлопчик, у якого напередодні підтвердили поліомієліт, на даний час уже не стає на ноги, повідомляє УНИАН.

Малюку рік і чотири місяці, він виховується в родині, де десятеро дітей. Коли він потрапив до лікарні, ноги вже були слабкі. Згодом діагноз підтвердили.

Дитина не була вакцинована від цієї хвороби, оскільки батьки свідомо відмовилися від обов’язкових щеплень із релігійних міркувань. Під час обстеження родини фахівці виявили вірус ще в шістьох дітей, але парезу кінцівок у них немає.

Наразі фахівці проводять епідрозслідування, адже поліомієліт - вірусна інфекція. Його можуть підхопити як невакциновані діти, так і дорослі - найчастіше, через брудні руки, їжу та воду. Хвороба здатна вражати центральну нервову систему та призводити до паралічу. Ці процеси, попри лікування, незворотні.