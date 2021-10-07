Антикорупційний суд заочно заарештував експрезидента Януковича

Вищий антикорупційний суд заочно взяв під варту колишнього президента-втікача Віктора Януковича, якого Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють у заволодінні комплексом будівель будинку відпочинку «Межигір'я», повідомляє Слово і діло.

Таке рішення 7 жовтня ухвалила слідча суддя ВАКС Катерина Широка.

«Клопотання детектива НАБУ погодженого з прокурором САП про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно Януковича Віктора Федоровича – задовольнити. Обрати відносно Януковича Віктора Федоровича запобіжний захід у виді тримання під вартою» , – оголосила суддя.

Вона пояснила, що з моменту затримання, але не пізніше 48 годин, Януковича необхідно буде доставити до ВАКС. Там йому мають обрати запобіжний захід у вигляді арешту або більш м'якого.