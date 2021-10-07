У Європі назвали рішення енергетичної кризи

Рішення енергетичної кризи, що охопила Європу, полягає в переході на зелену енергетику. Таку думку висловила в четвер глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйен, виступаючи на Європейському форумі щодо стійких інвестицій, повідомляє ТАСС.

"Європейський зелений перехід у довгостроковій перспективі - рішення зростання цін на газ. Ми повинні прискорити реалізацію нашої "зеленої угоди" [з переходу на зелену енергетику], щоб вона стала енергетично незалежною" , - сказала глава ЄК.

У середу представник ЄК Дана Спінант повідомила, що Єврокомісія в найближчі дні представить пакет заходів для захисту вразливих груп населення держав ЄС від рекордного зростання цін на енергію. Спочатку публікація даного пакета була призначена на 5 жовтня, проте потім була перенесена на більш пізній термін.