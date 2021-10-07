Держприкордонслужба з'ясує обставини виїзду Саакашвілі з України

Державна прикордонна служба України проводить службову перевірку ситуації з виїздом громадянина України, колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі з України. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У ситуації з громадянином України М. Саакашвілі Державною прикордонною службою України дійсно проводиться службова перевірка. Розслідуються обставини його виїзду з України і факт перетинання державного кордону. Детально перевіряється вся інформація, яким способом він виїхав за межі України", - сказав Демченко.

За його словами, в даний час ряд посадових осіб Південного регіонального управління на час розслідування і висновків відсторонені від виконання службових обов'язків.