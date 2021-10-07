Королева ночі: Бейонсе зачарувала своїм виходом у велюровій сукні

Популярна американська співачка Бейонсе кожним своїм виходом привертає увагу прихильників. 6 жовтня знаменитість відвідала Лондонський кінофестиваль у розкішній чорній сукні, повідомляє 24 Канал.

Поп-зірка Бейонсе сяяла перед сотнями спалахів камер на прем'єрі фільму "Боляче падати". Для показу нового проєкту Netflix вона одягнула розкішне плаття. Виконавиця приміряла довгу велюрову сукню чорного кольору від сербського модельєра Вaлдріна Сaхіті.

Вечірній вихід Бейонсе доповнила мінімалістичним клатчем чорного кольору з блискітками від Judith Leiber. Красуня зробила на волоссі локони, на обличчя нанесла яскравий макіяж та довершила аутфіт чорними босоніжками на підборах та коштовними перснями.

Фото с інстаграма

На прем’єру вестерна співачка прийшла зі своїм чоловіком Jay Z, яке має безпосереднє відношення до фільму. Музикант виступив одним з головних продюсерів фільму. Перед виходом закохані зробили кілька милих кадрів, сидячи на задньому сидінні у машині.