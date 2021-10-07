Надмірне споживання солі може привести до гіпертонії

Науковці з Університету Вандербільта провели ряд досліджень, завдяки яким вдалося дізнатися, який вплив надає скупчилася сіль в м'язах і шкірі на артеріальний тиск людини, повідомляє Menslife.

Учасниками експерименту американських дослідників стали 200 осіб. Спочатку вчені ретельно обстежили всіх добровольців. У дослідженні взяли участь ті люди, результати аналізів яких показали лише незначні відхилення від показників артеріального тиску.

Експерти розділили учасників на дві групи: перша протягом деякого часу приймала плацебо, а другий давали спеціальний препарат, дія якого спрямована на виведення з організму рідини та солі. В результаті експерти прийшли до висновку, що людський організм накопичує внутрішньотканинні запаси солі. Ці самі запаси провокують розвиток гіпертонії, призводять до запалень і дають зелене світло різним аутоімунним захворюванням.



До слова, нещодавно неврологи з Університету Каліфорнії виявили, що гіпертонія є однією з винуватиць прискореного старіння мозку у людей у віці 30-40 років. Підвищений тиск послаблює кровопостачання нервової тканини, сприяючи загибелі нейронів і подальшому розвитку слабоумства. А тому вкрай важливо почати контролювати свій тиск ще з молодих років, а також вживати менше солі та більше уваги приділяти фізичній активності.