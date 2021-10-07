Україна обговорює з НАТО об'єднання зусиль у Чорноморському регіоні

Україна обговорює з НАТО ініціативу об'єднання зусиль України, Туреччини, Молдови та Альянсу в питанні Чорноморського регіону, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Співпраця між Україною та Туреччиною в питанні безпеки в Чорному морі є дуже тісним і відвертим. І ви знаєте, що поки Україна не є членом ЄС і НАТО, ми почали політику створення малих альянсів. Є стратегічна ініціатива президента України про те, що країни НАТО , плюс Україна, Туреччина і навіть Молдова можуть об'єднати свої зусилля в питанні Чорноморського регіону. І ця ініціатива проговорюється зараз у різних столицях, в тому числі з НАТО" , - сказав Кулеба на спільній з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу прес-конференції.

Він підкреслив, що Україна готова на двосторонньому рівні з Туреччиною робити подальші кроки у зміцненні партнерства в питанні чорноморської безпеки.