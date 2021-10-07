Онучка Муссоліні перемогла на виборах до міської ради Риму

Онучка колишнього італійського диктатора Беніто Муссоліні набрала найбільшу кількість голосів на виборах до міської ради Риму.﻿ Про це, із посиланням на The Guardian, повідомляє Украинская правда.

Ракеле Муссоліні набрала понад 8200 голосів на муніципальних виборах у неділю та понеділок, що є значним збільшенням у порівнянні з 657 голосами, які вона отримала, коли вона увійшла до ради з першим мандатом у 2016 році.

Муссоліні балотувалася від ультраправої партії "Брати Італії". Після оголошення результатів вона сказала, що її успіх у Римі - це важка праця, а не її прізвище.

"Я з дитинства навчилася жити зі своїм прізвищем. У школі вони вказували на мене, але потім з’явилася Ракеле, і ця людина переважає над прізвищем, яким би обтяжливим воно не було" , - сказала вона.

Ракеле назвали на честь першої дружини фашистського диктатора, вона є дочкою покійного джазового музиканта Романо Муссоліні.

Тим часом, "Брати Італії" сподіваються, що їхній кандидат на посаду мера Енріко Мічетті переможе у другому турі в боротьбі з лівоцентристами 17 та 18 жовтня.

Мікетті, який виграв перший тур, підтримують ультраправі партії "Ліга" та "Вперед, Італія" Сільвіо Берлусконі.