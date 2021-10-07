У НАТО впевнені, що союзники підтвердять підтримку Україні та Грузії

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг впевнений, що на майбутньому саміті Альянсу, який пройде наступного року в Мадриді, союзники підтвердять свою незмінну підтримку країнам-аспірантам Україні та Грузії, а також прийняті раніше рішення щодо їх членства в організації, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Зараз трохи зарано прогнозувати, які рішення лідери візьмуть на саміті в наступному році, але я впевнений, що союзники продовжать підтримувати рішення, які були прийняті раніше. Це про нашу повну підтримку територіальної цілісності і суверенітету наших близьких партнерів Грузії і України. Ми також підтримуємо рішення, коли мова йде про прагнення приєднатися до НАТО. Ми будемо продовжувати практичну і політичну підтримку з тим, щоб вони могли продовжувати просуватися на шляху євроатлантичної інтеграції ", - сказав генсек НАТО на прес-конференції в четвер у Брюсселі, відповідаючи на запитання про очікування для України і Грузії на майбутній зустрічі лідерів країн-членів альянсу.

При цьому він вітав той факт, що союзники по НАТО не тільки в рамках організації, але і на двосторонній основі "надають підтримку і, таким чином, допомагають як Україні, так і Грузії".

Столтенберг нагадав, що кілька тижнів тому в Нью-Йорку на полях Генасамблеї ООН зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми продовжуємо зміцнювати нашу співпрацю і партнерство з Україною і Грузією. Це також буде предметом обговорення в ході підготовки майбутнього саміту в Мадриді", - додав він.

За словами генсека НАТО, дата саміту буде оприлюднено найближчим часом.