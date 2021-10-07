Mazda анонсувала відразу п'ять нових кросоверів

Японська компанія Mazda має намір завдати серйозного удару по конкурентах. Виробник анонсував вихід на світові ринки відразу п'яти кросоверів, які мають з'явитися в найближчі кілька років. У планах компанії розширити асортимент SUV моделями CX-50, CX-60, CX-70, CX-80 та CX-90, повідомляє Обозреватель.

Першим повинен з'явитися компактний СХ-50, який розділить платформу з новим поколінням Mazda 3 та CX-30. Виробництво новинки стартує на початку наступного року на спільному підприємстві Mazda-Toyota в Алабамі. На цьому самому заводі випускатимуть новий кросовер Toyota Corolla Cross. Тому цілком можливо, що обидві моделі будуть уніфіковані. Причому в компанії підкреслюють, що СХ-50 не є заміною недавно оновленому кросоверу СХ-5, який як і раніше має хороший попит по обидва боки Атлантики.

Mazda CX-5. Джерело: Mazda

Інші заплановані до випуску моделі отримають нову платформу. Зокрема, покупцям будуть запропоновані різні кузови, п'яти та семимісні варіанти салону, а також широкий асортимент опцій. Передбачається, що п'ятимісний CX-60 і семимісний CX-80 будуть адресовані європейським і японським споживачам, а їхні більші аналоги CX-70 і CX-90 вирушать підкорювати Північну Америку та Близький Схід. Наприклад, флагманський CX-90 змінить на ринку США нинішній CX-9.

Сучасний модельний ряд Mazda. Джерело: Mazda

Крім того, Mazda планує електрифікувати до 2030 року весь модельний ряд. Очікується, що CX-60 та CX-80 матимуть гібридний силовий агрегат PHEV з чотирициліндровим бензиновим мотором. Раніше в компанії вже анонсували нове покоління рядних шестициліндрових бензинових Skyactiv-X і дизельних Skyactive-D моторів, які працюватимуть у тандемі з 48-вольтним стартер-генератором.

CX-70 та CX-90 отримають турбовані шестициліндрові бензинові мотори, а також версії PHEV на їхній основі. А для японського ринку Mazda готує гібридні версії з 6-циліндровим дизельним Skyactive-D зі стартер-генератором та у варіанті PHEV.

Електричний кросовер Mazda MX-30. Джерело: Mazda

Ну а "вишенькою на торті" стане компактний електричний кросовер Mazda MX-30 EV з роторним бензогенератором, який має дебютувати в середині майбутнього року.