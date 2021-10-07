Стильний осінній образ від Лілі Ребрик

З настанням осені всі хочуть виглядати стильно, але при цьому відчувати себе комфортно. Одна з відомих телеведучих України - Лілія Ребрик показала модний ﻿осінній﻿﻿ образ.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість опублікувала фотографію, де продемонструвала ідеальний look для осінньої погоди.

«Таку осінь я люблю ... А можна і далі без дощів і туману? », - підписала знімок Ребрик.

Образ виглядав дуже актуально. Яскраві кольори, які були використані для його створення, можна легко надіти зі спідницею або кюлотамі, а так само зверху улюбленого літнього плаття.