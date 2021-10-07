У Харкові посилили карантинні заходи

Через зростання захворюваності на коронавірус у Харкові ввели додаткові обмеження у закладах масового перебування людей, розповіла заступниця міського голови Харкова з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан, повідомляє Новое время.

За минулу добу у Харкові коронавірус виявили у 787 людей, а загалом в області зафіксовані 1168 випадки.

Наразі у місті облаштовані 2332 ліжка для прийому хворих на COVID-19.

За даними Міністерства охорони здоров’я, ліжка з киснем в Харківській області заповнені на 67,4%.

Регіон стабільно входить до п’ятірки лідерів добової захворюваності на коронавірус в Україні, але у Харківській облдержадміністрації поки не бачать підстав посилювати обмеження. Водночас у Харкові вже запровадили додаткові обмеження, повідомила заступниця міського голови.

«[Обмеження стосуються] закладів у яких бувають харків'яни — театри, кінотеатри, заклади масового перебування людей. Ми просимо 50% заповненості. І ставимо умови перед працівниками цих закладів, що вони стовідсотково мають бути вакциновані. Крім того, надаємо їм право перевіряти документи людей — довідки про проведену дворазову вакцинацію, сертифікати тих, хто буде приходити дивитися кіно чи спектакль» , — зазначила Горбунова-Рубан.

Представниця міської влади додала, що щодня у місті вакцинують понад п’ять тисяч людей. Нині у Харкові зроблено 357 тис. щеплень, а понад 146 тис. харків'ян отримали дві дози вакцини.