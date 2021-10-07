У день народження Путіна Рада присвятила йому "іменну" нецензурну пісню

З нагоди 69-го дня народження президента Росії Володимира Путіна депутати Верховної Ради заспівали на честь цієї події відому нецензурну пісню, повідомляє Деловая столица.

Це сталося під час виступу нардепа Олексія Гончаренка, який виголошував свою програму як кандидата на посаду глави ВР.

"Сьогодні в світі є іменинник, звуть його Володимир Путін. Давайте вперше разом скажемо і нагадаємо цьому імениннику на весь світ українську народну пісню, до речі, з Харкова. Давайте йому її нагадаємо і скажемо: Путін — х***о!" , — звернувся Гончаренко до колег.

Після цього низка нардепів продовжила текст пісні, а виступаючий проскандував "ла-ла-ла-ла".

"Ось так і будемо працювати" , — резюмував Гончаренко.

На відео присутня нецензурна лексика.

Зазначимо, президенту Росії сьогодні, 7 жовтня, виповнюється 69 років.