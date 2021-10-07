"Мені здається ви очманіли": Яценюк відчитав "слуг народу"

Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк вважає, що "слуги народу" одурманені владою і зараз депутати ведуть боротьбу за владу і посади, а не за країну і людей, повідомляє Сегодня.

Він вважає, що питання відставки Разумкова – це не боротьба фракції "Слуга народу" проти Разумкова, а боротьба Зеленського проти Разумкова.

"Тому що він в принципі проявляв самостійність, вважав, що парламент повинен бути незалежною інституцією і працювати за законом. Володимир Зеленський перед другим туром (президентських виборів) сказав історичну фразу: "якщо я порушу закон, то я сам піду". Це означає, що парламент повинен працювати по закону і по Регламенту. Зараз у Трускавці Володимир Зеленський заявив, що в принципі все, що заважає економічній політиці України – це Регламент", – сказав Яценюк.

Політик також жорстко звернувся до "слуг народу".