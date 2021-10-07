"Мені здається ви очманіли": Яценюк відчитав "слуг народу"
Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк вважає, що "слуги народу" одурманені владою і зараз депутати ведуть боротьбу за владу і посади, а не за країну і людей, повідомляє Сегодня.
Він вважає, що питання відставки Разумкова – це не боротьба фракції "Слуга народу" проти Разумкова, а боротьба Зеленського проти Разумкова.
"Тому що він в принципі проявляв самостійність, вважав, що парламент повинен бути незалежною інституцією і працювати за законом. Володимир Зеленський перед другим туром (президентських виборів) сказав історичну фразу: "якщо я порушу закон, то я сам піду". Це означає, що парламент повинен працювати по закону і по Регламенту. Зараз у Трускавці Володимир Зеленський заявив, що в принципі все, що заважає економічній політиці України – це Регламент", – сказав Яценюк.
Політик також жорстко звернувся до "слуг народу".
"Мені здається, що ви трохи очманіли від влади – це такий наркотичний дурман від влади. Він проходить. Від вас же залежить зараз доля країни. А ви перетворили зараз парламент на підрозділ адміністрації президента. Все це рухається тільки в одному напрямку з однією метою – монополія на владу і на владні ресурси. А будь-яка монополія приводить потім до політичного краху тих, які намагаються запровадити авторитаризм в країні", – сказав він.