Скандальний Кива записав ролик до Путіна, назвавши його "великим правителем"
Скандальний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива привітав президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народження, назвавши його "великим лідером дружнього до України народу", повідомляє УНИАН.
Відповідний ролик з’явився у Telegram депутата.
"Сьогодні я хочу привітати лідера, справді великого лідера дружнього до нас народу Володимира Володимировича Путіна. З днем народження вас, сил і божого благословення і здоров’я", – заявив Кива на тлі українських прапорів.
Скандальний член ОПЗЖ заявив, що Путін "повернув своїй країні минуле величчя і повагу у всьому світі".
"Ви – та людина, яка пише нову історію слов’янського миру і слов’янської єдності", – продовжив депутат.
Кива переконаний, що Путін "захищає мораль, віру".
"І ви той, чиє ім’я записане в історії людства як ім’я великого правителя", – закінчив Кива.