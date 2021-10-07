Скандальний Кива записав ролик до Путіна, назвавши його "великим правителем"

Скандальний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива привітав президента країни-агресора Володимира Путіна з днем народження, назвавши його "великим лідером дружнього до України народу", повідомляє УНИАН.

Відповідний ролик з’явився у Telegram депутата.

"Сьогодні я хочу привітати лідера, справді великого лідера дружнього до нас народу Володимира Володимировича Путіна. З днем народження вас, сил і божого благословення і здоров’я" , – заявив Кива на тлі українських прапорів.

Скандальний член ОПЗЖ заявив, що Путін "повернув своїй країні минуле величчя і повагу у всьому світі".

"Ви – та людина, яка пише нову історію слов’янського миру і слов’янської єдності" , – продовжив депутат.

Кива переконаний, що Путін "захищає мораль, віру".