У COVID-госпіталях Мелітополя немає місць: хворі лежать у коридорах

COVID-госпіталь Мелітополя переповнений через сплеск захворюваності коронавірусом. Під нього відвели вже чотири будівлі. Допомогу там отримують майже 300 пацієнтів, повідомляє РІА-Мелітополь.

Сьогодні в Мелітополі всі 350 ліжок, зарезервованих під ковідних хворих, заповнені. Прийнято рішення на один день припинити прийом пацієнтів до Мелітопольського госпіталю та перенаправляти їх до Якимівської ЦРЛ.

У новій інфекційній лікарні люди лежать навіть у коридорах. Усі на кисні. На першому поверсі лежать ті, у кого легша форма. На другому - найважчі.

Пенсіонерці Валентині 80 років. Її привезла швидка допомога в госпіталь сьогодні. Бабуся лежить в коридорі і дихає за допомогою кисневого концентратора.

"Не знаю, звідки взявся цей кашель. Так було 3-4 дня, і почався набряк легенів, так як я вже не могла лежати, а тільки сиділа ніч. А вранці дочки подзвонила, і вона з онуками сюди мене привезла на швидкій. Тест ще не брали у мене ", - розповідає пенсіонерка.

Всі медики працюють виключно в захисних костюмах і так цілодобово. Через постійно прибувають пацієнтів не завжди всім оперативно можуть дати призначення. Найважчим пацієнтам, які вже не можуть пересуватися рентген легенів роблять прямо в палатах з допомогою пересувного рентген-апарату.

У ковідном госпіталі, який розвернувся на площах колишнього дитячого санаторію, така ж ситуація. Він теж забитий.

"Було 85 пацієнтів. А сьогодні вранці привезли ще 7. У понеділок у нас в черзі на прийом сиділи 10 осіб", - розповідає лікар і показує палати.

У великих кімнатах і чоловіки і жінки, так як можливості розмежувати пацієнтів уже немає. При цьому щеплених пацієнтів в госпіталі одиниці, зазначають медики.