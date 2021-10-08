Audi форсувала спорткар R8

Німецька компанія Audi піддала ревізії асортимент своїх суперкарів R8. Відтепер придбати купе та спайдер покупці зможуть тільки в потужних версіях performance, повідомляє Обозреватель.

Влітку асортимент повнопривідних версій R8 позбувся 570-сильних купе та спайдер, а тепер прийшов час вирушити на спокій 540-сильного моноприводних "дуету". Замість них покупцям пропонуються виключно топові версії performance потужністю 620 та 570 к.с. відповідно. Причому, раніше у задньопривідних моделей її не було.

Раніше у задньопривідних моделей версії performance не було. Джерело: Audi

Задньопривідні новинки оснащуються 5,2-літровим V10. У версії performance її потужність збільшили з 540 до 570 "конячок". Крім того, автомобілі забезпечили LCD-диференціалами, новим адаптивним підсилювачем керма, а також більш жорсткими вуглепластиковим стабілізаторами поперечної стійкості. У списку опцій є карбоно-керамічні гальмівні диски.

У версії performance потужність V10 збільшили з 540 до 570 "конячок". Джерело: Audi

Купе performance розганяється до першої "сотні" за 3,7 с, а його відкритого родичу на спринт буде потрібно на 0,1 с менше. Максимальна швидкість досягає 329 та 327 км/год відповідно. Навряд чи кого з покупців Audi R8 турбує витрата палива, а для фанів Ґрети Тунберг повідомляємо, що заявлений виробником середня витрата купе становить 12,9 л/100 км, а у спайдера – 13 л/100 км.

Салон версии Spyder. Джерело: Audi

У Німеччині Audi R8 V10 performance RWD пропонується за ціною від 149 тисяч євро за купе, а версію без даху оцінюють мінімум у 162 тисяч євро.