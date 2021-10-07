Відставка Разумкова загострила розкол у "Голосі"

Частина "Голосу" у Верховній Раді, якою керує Ярослав Железняк, звинуватила іншу частину фракції, яку очолює Олександра Устинова, у порушенні закону шляхом голосування за відставку Дмитра Разумкова з посади голови парламенту. Про це, з посиланням на сайт "Голосу", повідомляє Українська правда.

Нагадаємо, у четвер Рада звільнила Разумкова з посади спікера. 6 депутатів "Голосу" проголосували за це рішення і 8 - проти. Усього відставку підтримали 284 нардепів.

Після цього та частина фракції "Голос", яка була проти звільнення голови парламенту, заявила, що відповідне рішення прийнято "з порушеннями регламенту".

"Депутати, які голосували за звільнення Дмитра Разумкова, свідомо пішли на порушення закону ...

На жаль, свої цінності зрадили Юлія Клименко, Ярослав Рущишин, Ольга Стефанишина, Олександра Устинова, Андрій Шараськін, Володимир Цабаль (члени "Голоси" з іншого табору - ред.). Ці люди пішли на порушення своїх обіцянок виборцям і задекларованих ними ж принципів і цінностей ", - заявили в" Голосі ".

"Голос" Залізняка вважає, що відставка спікера "означає повну і остаточну концентрацію всієї влади в руках Банкової і значно ускладнить роботу опозиції".

Інший "Голос", який тепер себе називає об'єднанням "Справедливість", відповів на звинувачення. Нардепи розписали в Facebook кілька причин, чому вони голосували за звільнення Разумкова:

по-перше, Разумков сам був джерелом порушення регламенту в Раді - він ігнорував вимогу більшості "Голоси" і регламентного комітету звільнити "його друга" Ярослава Залізняка з посади голови фракції;

Ярослава Залізняка з посади голови фракції; не підтримав, як член РНБО, санкції проти Медведчука і його каналів і не голосував за накладення санкцій на "Страна.юа" і Шарія;

лобіював примхи Авакова, а саме простягав в обхід рішення депутатів і комітету закон про шокер для поліції;

блокував антикорупційні ініціативи: реформу Конституційного суду, на рік відтермінував кримінальну відповідальність з посадками за брехню в деклараціях;

лобіював інтереси тютюнових компаній і Ахметова - три рази допоміг провалити закон про контроль промислових викидів в атмосферу, що дуже вдарило б по бізнесу олігарха;

поховав закон про медичне канабісу.

"Ми голосували ЗА призначення Разумкова на посаду, і тому так само має право голосувати і за його звільнення з посади", - зазначила інша частина партії.