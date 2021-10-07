Арахамія анонсував розборки з "неправильно голосували" слугами "

З кожним депутатом "Слуги народу", який виступив проти відставки спікера Дмитра Разумкова, буде окрема розмова, повідомляє Деловая столица.

Про це повідомив глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія із посиланням на Вести.

"Буде спілкування з кожним депутатом окремо. Окрема доля у кожного" , — заявив нардеп.

Крім того, Арахамія спростував інформацію, що депутатів на засіданні фракції нібито просили написати заяви на вихід із фракції, якщо вони проголосують проти.