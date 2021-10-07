На Прикарпатті чоловік отримав три роки в'язниці за підготовку "замаху" на Зеленського

Івано-Франківський міський суд засудив місцевого жителя до трьох років в'язниці за неправдиве повідомлення про підготовку замаху на президента Володимира Зеленського, повідомляє Деловая столица.

Про це сказано в Єдиному реєстрі судових рішень.

Так, мова йде про інцидент в грудні 2020 року. Обвинувачений направив листи в різні правоохоронні відомства. У листі була фраза "Я готую замах на президента України в Гуті". У той момент президент Володимир Зеленський знаходився в резиденції "Синьогора" в Гуті Івано-Франківської області.

Під час судового засідання чоловік вину в скоєному визнав. Він пояснив свої дії "стану готовності правоохоронних органів для забезпечення захисту Президента України, вважав за необхідне залучити ще більше осіб для охорони Президента". Крім того, обвинувачений вважав, що "треба щось змінити в країні, а тому надсилав численні листи в органи державної влади та міжнародні організації, висловлюючи свою політичну позицію". Чоловік стверджує, що залякати когось або погрожувати не збирався.

Суд засудив чоловіка до трьох років позбавлення волі. Частина покарання за попередній аналогічний злочин (ст. 259 КК України) він не відбув. Таким чином, суд додав до нового терміну ще один місяць.

Правопорушник не працює і проживає з матір'ю, з телефону якої він дзвонив і повідомляв про підготовку злочину.