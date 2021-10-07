У ДТП в Польщі загинули двоє українців (ФОТО)

У польському Катовіце в четвер, 7 жовтня, в дорожньо-транспортній пригоді загинули двоє громадян України, повідомляє Деловая столица.

dziennikzachodni.pl

За даними польських ЗМ﻿І, трагедія сталася вранці.

Автомобіль на великій швидкості злетів з дороги, врізався в дерево і перекинувся. Рятувальникам довелося розрізати кузов, щоб витягти тіла загиблих.

"Автомобіль перекинувся біля з'їзду за IKEA в бік центру Катовіце. В результаті цього інциденту загинули двоє чоловіків" , — повідомила пресаташе міського управління поліції в Катовіце Агнешка Жилка.

dziennikzachodni.pl

Також повідомляється, що загиблим громадянам України було близько 20 років.