"Слуги" не прийшли на засідання по пенсіях: Порошенко обурений

Лідер "Європейської солідарності", п’ятий президент Петро Порошенко обурений, що депутати з монобільшості проігнорували позачергове засідання, де мали розглядати питання пенсій та соціальної підтримки громадян.

Під час виступу з трибуни парламенту Порошенко заявив, що через 2,5 роки після виборів влада вже повинна нести відповідальність за кризу в країні.

"Я звертаюся до українського народу. Я не звертаюся до народних депутатів - ні до лотерейщиків, ні до "грального бізнесу", які пограбували країну. Чому я не звертаюся до депутатів? Тому що їх немає в залі", - констатує Порошенко.

Також він додав, що депутатів у залі менше 226 чоловік, пояснивши це тим, що їм, мабуть, "ця тема не цікава" .

"Коли треба було знімати Разумкова - як зайчики сиділи. А коли треба подбати про народ... Ви вважаєте, що народ так добре живе? Підіть на вулицю, запитайте - і ви отримаєте відповідь. Або по морді отримаєте", - обурився п'ятий президент.

Після Порошенко заговорив про енергетичну кризу, що насувається на країну.

"Ви в 2020-2021 роках, маючи наші гроші, які ми відсудили у РАО "Газпром" у розмірі 3 мільярдів доларів, їх розтринькали, розікрали. А сьогодні збираєтеся співати байки пенсіонерам, що вони добре живуть?" - зауважує лідер "Європейської солідарності" .

Також він зауважив, що не варто приймати нових законів, а досить було просто виконати вимоги про індексацію пенсій у зв'язку з інфляцією, яка, за його словами, відкладається вже два роки.

"Я зараз хочу повідомити сенсаційну новину: два з половиною роки Порошенко не президент, а ви не опозиція", - іронізує лідер "ЄС" .

Крім того, екс-президент додав, що "вже треба нести відповідальність" і "звітувати перед народом" , а "не створювати парламентську кризу" , яка, на його думку, сталася через неухвалення рішення "про армію, економіку, енергетику та захист людей" .