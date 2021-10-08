Полярникам доставили вакцину від COVID-19

Партія вакцини від COVID-19 прибула в Антарктиду для вакцинації британських полярників на дослідницькій станції Ротера, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як передають західні ЗМІ з посиланням на МЗС Великобританії уряд зобов'язався поставити вакцини в усі населені заморські території Сполученого Королівства, включаючи Британську антарктичну територію, у співпраці з міжнародною організацією з розвитку Crown Agents.

За даними ЗМІ, вакцини перевозили, підтримуючи певну температуру, яка повинна була складати 2 - 8 градусів за Цельсієм.

Генеральний директор Crown Agents Фергюс Дрейк відзначав, що організація здійснила поставку вакцин "фактично на край землі".

Британська влада схвалила використання вакцин компаній Pfizer і AstarZeneca у грудні минулого року, після чого уряд запустив програму масової вакцинації.