МОЗ затвердив перелік професій, для який вакцинація від ковіду - обов'язкова
Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19, повідомляє Украинская правда.
Згідно з наказом від 4 жовтня, зареєстрованим у Мін’юсті 7 жовтня, на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:
- центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
- закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
Наказ набирає чинність через один місяць з дня його публікації.
Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.
Пряма мова міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка: "Освітяни та працівники органів влади кожен день взаємодіють із великою кількістю людей, а тому ризикують інфікуватися на коронавірусну хворобу. Майже всі, хто потрапляє в лікарню з COVID-19 — невакциновані. Це рішення покликане захистити життя і здоров’я українців та їхніх близьких, створивши безпечне середовище в закладах освіти та державних установах".