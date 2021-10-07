Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 8 жовтня 2021 року

День боротьби і змін у житті – прогноз найяскравіших астрологічних аспектів для кожного знаку Зодіаку.﻿ У п'ятницю, 8 жовтня, третій день за місячним календарем. Зростаючий Місяць у знаку Зодіаку Скорпіон, повідомляє Корреспондент.

Місяць у Скорпіоні - період для нових починань і прийняття найвідповідальніших рішень. У цей час покращується розумова діяльність і зростає концентрація уваги.

Вдалий для творчої та інтелектуальної роботи, яка потребує багато енергії.

8 жовтня - день боротьби та натиску, сприятливий момент для важливих змін у житті. Неприпустимо бути пасивними: якими будуть справи та відносини сьогодні, такими ж вони будуть увесь місяць.

Можливо, буде загострення конфліктів навіть між близькими людьми, варто придушувати негативні емоції.

Зростаючий Місяць - період, коли покращується самопочуття, з'являється настрій та зростає активність. Більшає енергійності та відчуття щастя, тому саме на цей час варто планувати найважливіші та найвідповідальніші справи.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 8 жовтня

Овен (21.03-19.04)

Овнів можуть охопити сильні емоції, що призведе до напруження в сім'ї та конфліктів на роботі. Щоб уникнути помилок, рекомендовано бути розсудливими й обачними.

Телець (20.04-20.05)

Тельців чекає сприятливий день: фінансові проблеми відступлять, а всі серйозні справи легко вирішаться. Можливо, будуть вигідна пропозиція та похвала на роботі.

Близнюки (21.05-21.06)

Зірки радять Близнюкам тримати емоції під контролем і звернути увагу на здоров'я. День буде сповненим планів і сподівань, а також домашнього клопоту.

Рак (22.06-22.07)

Раки матимуть розчарування та обмануться в сподіваннях. Вірогідно, будуть проблеми із друзями чи неприємна звістка.

Лев (23.07-22.08)

Леви відчують брак енергії та будуть вельми нестриманими в спілкуванні, що може призвести до конфліктів. Зірки радять звернути увагу на здоров'я та не допускати навантаження, а також не ризикувати даремно.

Діва (23.08-22.09)

Дів очікують нові справи, активні заходи і спілкування. Хороший день для початку ремонту чи благоустрою квартири. Дуже доречними можуть бути поради друзів.

Терези (23.09-22.10)

Зірки рекомендують Терезам не бути надмірно активними, а також уникати суперечок і конфліктів. На роботі можуть бути критичні ситуації.

Скорпіон (23.10-21.11)

Скорпіонам важливо проявляти терпіння та витримку - сьогодні, вірогідно, буде непорозуміння з колегами чи сусідами. Зірки застерігають від великих капіталовкладень і покупок. Можливо, погіршиться самопочуття.

Стрілець (22.11-21.12)

Стрільцям варто максимально убезпечитися від зовнішнього впливу. Дрібні непорозуміння та втручання оточуючих можуть зруйнувати плани. Ймовірно, буде ускладнення у стосунках із близькими.

Козеріг (22.12-19.01)

Зірки обіцяють Козерогам вдалий день для вирішення проблем в особистому житті. У справах потрібно спиратися на здоровий глузд і відкинути забобони.

Водолій (20.01-18.02)

Водолії можуть розраховувати на фінансовий прибуток і розширення кола спілкування. Також, імовірно, відновляться старі зв'язки. Рекомендовано утриматися від тривалих подорожей та напруженої фізичної роботи.

Риби (19.02-20.03)

У Риб можуть виникнути серйозні фінансові проблеми. Зірки радять не замикатися в собі і не віддалятися від близьких. День краще провести в спокійній обстановці.