Наступник Меркель покидає пост глави партії

Глава німецької федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія і кандидат у канцлери від партійного союзу ХДС / ХСС Армін Лашет, якого вважали наступником канцлера ФРН Ангели Меркель, збирається покинути пост глави ХДС, повідомляє УНН.

Про це журналістам розповіли джерела на засіданні фракції ХДС.

За інформацією телеканалу Welt, Лашет побічно висловив такий намір, інші подробиці не наводяться.

Партія Меркель ХДС на чолі з Лашетом програла Соціал-демократичної партії Німеччини СДПН на парламентських виборах 26 вересня.