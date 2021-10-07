Похолодання до 11°С і вітер: прогноз погоди в Україні на 8 жовтня

В Україні продовжує потроху знижуватися температура повітря. У більшості регіонів днем вона досягне 14°С максимум. При цьому, дощів все так само поки не передбачається – по всій країні синоптики обіцяють суху та ясну погоду.

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Отже, у п'ятницю, 8 жовтня, у більшості регіонів України буде спостерігатися температура близько 11-14°С удень і від 0°С на півночі та сході до 5°С на півдні вночі. При цьому, в Одеській області та в Криму показники будуть трохи вищими - 13-15°С удень і 4-7°С уночі. А ось найтепліше буде як і раніше на Закарпатті - там обіцяють 15-17°С удень і 3-5°С уночі.

Дощів 8 жовтня все ще не прогнозується. По всій країні буде сонячно з невеликою хмарністю. Середня швидкість вітру в центральних, північних і західних областях очікується в районі 11-18 км/год у середньому. У центрі та на заході можливі шквали до 22 км/год. На сході, на півдні та в Криму буде більш вітряно - близько 14-22 км/год у середньому. В Одеській області, а також на півострові можливі шквали до 25-29 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 8 жовтня в південних, а також в Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 8 жовтня очікується температура від 1°С до 12°С протягом дня, вітер 11-18 км/год і легка хмарність.