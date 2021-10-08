Вбивство поліцейського у Чернігові: керівництво поліції відсторонили від роботи

У Чернігові відсторонили від посад начальника патрульної поліції Андрія Думича та двох його заступників на час розслідування, що пов'язане з обставинами убивства поліцейського, повідомляє УНІАН.

Про це заявив пресофіцер патрульної поліції Чернігівської області Віталій Копистко. За його інформацією, про рішення повідомили у четвер.

"Кілька годин тому виконуючих обов'язки керівництва патрульної поліції області представили колективу" , - зазначив він.

Якою буде подальша служба відсторонених керівників, стане відомо за висновками перевірок та розслідування.

Правову оцінку діяльності чи бездіяльності патрульних, які виїжджали за викликом щодо побиття поліцейських у Чернігові вночі 2 жовтня, надасть Державне бюро досудових розслідувань.

Розслідується провадження за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України (завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває у небезпечному для життя стані та позбавлена можливості вжити заходи до самозбереження).

"Наразі триває активна фаза слідства" , - прокоментували в ДБР.

Як інформують місцеві ЗМІ, у ніч, коли сталося вбивство, охорона супермаркету та перехожі викликали патрульних п'ять разів, тричі вони виїздили на виклик, однак не змогли зарадити злочину. У правоохоронних органах наразі цю інформацію не підтверджують, але і не заперечують.