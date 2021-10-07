В Японії стався землетрус: його зафіксували на відео

Сильний землетрус із магнітудою 6,1 стався в Японії, поряд із Токіо та прилеглими районами. Через підземні поштовхи були зупинені залізничні колії. Також вимикалася електрика. Про це, посилаючись на місцеві ЗМІ, повідомляє Обозреватель.

Як повідомляється, землетрус стався ввечері в четвер, 7 жовтня, близько 23:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом).

Зазначається, що за японською шкалою сейсмічної інтенсивності його оцінили в п'ять балів із семи. Близько 250 будинків у Токіо були від'єднані від електроенергії.

Осередок підземних поштовхів, як уточнили фахівці, залягав у північно-західній префектурі Тіба на глибині близько 80 кілометрів.

Як показано на опублікованих відео, у будівлях під час явища розгойдувалися меблі, а на дорогах гойдалися ліхтарі. Водночас, сейсмологи переконані: загрози цунамі в місті немає. Однак, на їхню думку, явище може незабаром повторитися.

Землетрус був магнітудою 6,1. Джерело: Скріншот

Окрім вимкнення електрики, через землетрус у Токіо зупинили курсування швидкісних експресів "Сінкансен", а злітно-посадкові смуги в токійському аеропорту Ханеда були тимчасово закриті для перевірок.

Інформації про більш серйозні наслідки або пошкодження не надходило. Прем'єр-міністр країни Фуміо Кіcіда наказав зібрати групу для реагування на землетрус і допомоги тим, хто постраждав.

"Я розпорядився оцінити масштаби події, об'єднати всі сили уряду разом із місцевими адміністраціями, щоб налагодити організацію допомоги постраждалим, надавати населенню інформацію, а також запобігти розширенню збитку від землетрусу" , – сказав Кісіда.

За попередніми даними, унаслідок землетрусу постраждало не менш як п'ять осіб.