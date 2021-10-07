Саакашвілі з в'язниці закликає своїх прихильників до акцій протесту

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі в поширеному в четвер увечері до своїх прихильників листі пише, що перемога опозиції у другому турі місцевих виборів вкрай важлива для країни і для його звільнення з ув'язнення, повідомляє УНН.

"Сьогодні всюди, де проводяться другі тури виборів, ми повинні знешкодити всі хитрощі і плани Іванішвілі (мільярдер, колишній прем'єр Грузії Бідзіна Іванішвілі - ІФ). Оголошую повну підтримку голові нашої партії "Єдиний національний рух" Ніки Мелії", - пише Саакашвілі у листі , з яким ознайомив журналістів його адвокат, гендиректор опозиційного телеканалу "Мтаварі архі" Ніка Гварамія.

Він вважає, що в другому турі місцевих виборів усі кандидати від опозиції у всіх 20 муніципалітетах переможуть і все його прихильники повинні готуватись до проведення масових акцій протесту.