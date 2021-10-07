"Парламент себе вижив" - нардеп спрогнозував позачергові вибори в Раду

У політичній силі "Батьківщина" вважають, що сьогоднішній парламент себе зжив, а стратегія, яку проводять нардепи - не дає розвиватися країні економічно і соціально, про це в програмі "Україна сьогодні" заявив народний депутат Сергій Соболєв, повідомляє Украина 24.

"На сьогодні цей парламент себе зжив, далі цей парламент у такому вигляді існувати не може...Замінили прем'єра - нічого не змінилося, замінили десятки Міністрів - нічого не змінилося, тепер думають, що замінять спікера. Ні, треба міняти ту економічну і соціальну стратегію, яку вони обрали, і яка веде країну до краху. Ми вважаємо, що цей крок наблизив впритул до чергових рішень, які призведуть до позачергових парламентських виборів" , - повідомив Сергій Соболєв.

Варто відзначити, що, за словами політолога Вадима Карасьова, Верховну Раду можуть очолити два нардепи, а також буде один спікер.