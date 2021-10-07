Валютний ринок четверга: підсумки дня

Падіння котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжилося і в четвер. І якби Національний банк спочатку не позначив рівень підтримки, долар впав би ще сильніше.

Сьогодні регулятор відразу ж після початку торгів вирішив дати зрозуміти, докуда може зміцнитися гривня. Він вийшов на ринок з великим ордером на покупку за ціною 26,30 гривень, що було на той момент нижче за ринок. Учасники торгів сприйняли дії Нацбанку правильно: покупці не стали вичікувати, а відразу вийшли з заявками. Практично всю торговельну сесію угоди проходили у вузькому діапазоні 26,31-26,34 гривень, і тільки після обіду на короткий час котирування піднялися вище, щоб до закриття встановити нові мінімуми.

Закрили торги четверга на 5,4 копійки на купівлі і на 7,5 копійок на продажу нижче, ніж в середу.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,35 / 26,45 (купівля / продаж).

Торги середовища відкрилися не так широко, як в понеділок і вівторок: сьогодні спред склав 8 копійок проти 14 вчорашніх. Сьогодні торгівлю відкрив сам Національний банк о 9:35, виставивши ордер на 5 млн доларів за ціною 26,395 гривень. Його тут же задовольнили продавці. Потім ненадовго котирування виросли до 26,385 на покупку і 26,42 гривень на продажу - і знову пішли вниз. Об 11:20 Національний банк повторно з'явився на ринку, виставивши великий ордер на покупку за ціною 26,315 гривень. На цей раз покупці відреагували швидко і стали виставляти свої заявки в діапазоні від 26,325 до 26,37. Торгівля значно пожвавилася, а котирування знову пішли в ріст і до 15:30 досягли 26,37 на покупку і 26,41 гривень на продажу. До закриття скорегували на 1 копійку вниз. Національний банк за другий вихід не купив нічого, але це й не було потрібно: своєї мети зупинити зниження він домігся.

Котирування закриття - 26,301 / 26,325 (покупка / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 25,9 млн у порівнянні з середою і склав 241,5 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,3262 гривень.

Офіційний курс долара на 8 жовтня встановлений на позначці 26,3314 гривень за долар, зниження на 1,89 копійки.

Офіційний курс євро на 8 жовтня встановлений на позначці 30,4378 гривень за євро, зростання на 2,43 копійки.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні протягом дня опустилася на 9 копійок: вранці «американця» продавали по 26,42-26,43 гривень, а до вечора - вже по 26,33-26,34 гривень. На готівковому ринку встановили черговий річний мінімум по долару.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1559 долара. Сьогодні євро кілька разів робив спроби вирости, але зміг піднятися лише до позначки 1,1570. Готівковий євро, слідуючи за готівковим доларом, протягом дня подешевшав на 10 копійок: вранці його продавали по 30,50-30,52 гривень, а до вечора - по 30,40-30,42 гривень.

Російський рубль сьогодні вперше з 16 червня подолав позначку 72 рубля і до вечора зміцнився до 71,70 рублів за долар. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 71,70-71,78 рубля за долар. Ціна готівкового рубля в Києві не змінилася: вже третій день поспіль його продають по 3,62-3,64 гривень за 10 рублів.