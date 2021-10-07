У Саакашвілі в камері є і телевізор, і матрац - тюремники
Інформація адвокатів про те, що у колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі в тюремній камері немає телевізора, є брехнею, йдеться в поширеній у четвер заяві заступника гендиректора спеціальної пенітенціарної служби Ніки Цхваріашвілі, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Підслідчий та засуджений Міхеїл Саакашвілі користується телевізором, і інформація адвокатів, що тюремна адміністрація затягує передачу йому телевізора, є брехнею. Саакашвілі придбав телевізор на власні кошти в магазині на території Руставський в'язниці спеціально виготовленої для нього тюремною банківською картою, на якій знаходиться лімітована сума грошей з коштів Саакашвілі", - заявив Цхваріашвілі.
Він також повідомив, що цією ж картою Саакашвілі придбав в тюремному магазині різні предмети особистого користування.
"Не відповідає дійсності і поширена інформація, що нібито у Саакашвілі в тюремній камері немає матраца. Йому видали і матрац, і постільну білизну. Він не звертався до тюремної адміністрації з проханням видачі іншого матраца", - уточнив Цхваріашвілі.