У Саакашвілі в камері є і телевізор, і матрац - тюремники

Інформація адвокатів про те, що у колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі в тюремній камері немає телевізора, є брехнею, йдеться в поширеній у четвер заяві заступника гендиректора спеціальної пенітенціарної служби Ніки Цхваріашвілі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Підслідчий та засуджений Міхеїл Саакашвілі користується телевізором, і інформація адвокатів, що тюремна адміністрація затягує передачу йому телевізора, є брехнею. Саакашвілі придбав телевізор на власні кошти в магазині на території Руставський в'язниці спеціально виготовленої для нього тюремною банківською картою, на якій знаходиться лімітована сума грошей з коштів Саакашвілі" , - заявив Цхваріашвілі.

Він також повідомив, що цією ж картою Саакашвілі придбав в тюремному магазині різні предмети особистого користування.