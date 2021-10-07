У Польщі підтвердили пріоритет конституції над законодавством ЄС

Конституційний суд Польщі виніс рішення про те, що деякі статті договорів Європейського Союзу є неконституційними в країні, повідомляє Европейская правда.

Трибунал розглядав заяву прем'єр-міністра Матеуша Моравецького щодо закріпленого в договорах принципу верховенства права ЄС над національним законодавством.

Рішення кілька разів відкладалося, останній раз це було 30 вересня. У четвер рішення було ухвалене більшістю голосів, двоє суддів висловили незгоду.

Уряд на чолі з партією "Право і справедливість" (PiS) залучений в серію суперечок з ЄС з найрізноманітніших питань, від судів і свободи ЗМІ до прав ЛГБТ. Ця справа стосувалася змін, які PiS внесла в судову систему країни.

"Верховенство конституційного права над іншими джерелами права прямо випливає з Конституції Республіки Польща. Сьогодні (ще раз) це було чітко підтверджено Конституційним судом" , - написав у Twitter офіційний представник уряду Петр Мюллер.

Критики попереджають, що оспорювання верховенства права ЄС ставить під загрозу не тільки довгострокове майбутнє Польщі в Союзі, а й стабільність самого блоку.