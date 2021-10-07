Активісти закликали СБУ не пускати до України Басту та Йолку

Кримськотатарський ресурсний центр звернувся до голови Служби безпеки України Івана Баканова з листом, у якому просить заборони на в’їзд до України російських музикантів Василя Вакуленка (Баста), Ірини Воробйової (Круг) та Єлизавети Іванців (Ёлка), у яких в жовтні та грудні заплановані виступи у Києві, через можливі виступи артистів в окупованому Криму, повідомляє Деловая столица.

Про це повідомляється на сайті Кримськотатарського ресурсного центру.

"Просимо перевірити інформацію щодо незаконного відвідування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя громадянами Російської Федерації Іриною Воробйовою та Єлизаветою Іванців та, у разі виявлення порушень українського законодавства, застосувати обмежувальні заходи щодо них" , — ідеться в листі.