Українців стали вакцинувати на пошті: де вже можна прищепитися

В Україні почали відкривати пункти вакцинації у поштових відділеннях "Укрпошти". Наразі пенсіонери можуть отримати щеплення від коронавірусу на пошті у 7 областях країни, повідомляє РБК-Украина.

Де вже можна вакцинуватися на пошті - далі в матеріалі.

Київська область

Обухів - вулиця Малишка, 2;

Богуслав - вулиця Миколаївська, 24;

Бровари - вулиця Гагаріна, 20;

Згурівка - вулиця Українська, 13;

Бородянка - вулиця Центральна, 240;

Яготин - вулиця Незалежності, 56;

Біла Церква - вулиця Привокзальна, 32А;

Сквира - вулиця Небесної Сотні, 17;

Тараща - вулиця Шевченка, 37;

Тетіїв - вулиця Цвіткова, 6;

Переяслав - вулиця Б. Хмельницького, 49;

Макарів - вулиця Дімітрія Ростоцького, 38.

Чернівецька область

Чернівці - вулиця Мізунського, 1; Буковинська, 33А; Гагаріна 36А;

Кельменці;

Вижниця;

Сокиряни;

Берегомет;

Вижницький район.

Дніпропетровська область

Дніпро;

Кривий Ріг;

Нікополь;

Павлоград;

Новомосковськ;

Синельникове;

П'ятихатки;

Верхньодніпровськ;

Апостолове.

Також щеплення можна отримати в поштових відділеннях в: Покровському, Петриківці, Царичанці, Широкому, Солоному, Васильківці, Межовій, Петропавлівці, Софіївці, Томаківці, Криничках, Магдалинівці, Юр’ївці.

Миколаївська область

Миколаїв, вул. Адміральська, буд. 27.

Наразі управління охорони здоров’я ОДА розглядає місця, куди необхідно відправляти мобільні медичні бригади, що проводитимуть вакцинацію від COVID-19.

Луганська область

Лисичанськ-18, кв. Східний, 45;

Попасна-2, вул. Миру, 3/1;

Золоте-1, вул. Менделєєва, 7;

Новодружеськ, вул. Центральна, 21;

Троїцьке, просп. Перемоги, 40;

Біловодськ-1, вул. Центральна, 132;

Містки, пров. Поштовий, 5;

Білолуцьк, вул. Панасенко, 10-А;

Білокуракине-2, вул. Центральна, 83;

Марківка, вул. Центральна, 25;

Мілове, вул. Миру, 21;

Станично-Луганське-1, вул. Барбашова, 38;

Нижня Дуванка, вул. Поштова, 15;

Сватове-3, вул. Шевченка, 4;

Старобільськ-3, вул. Слобожанська, 35;

Щастя, вул. Донецька, 30;

Новопсков-3, вул. Українська, 53;

Сєвєродонецьк-12, вул. Курчатова, 8;

Кремінна-5, вул. Тітова, 45;

Рубіжне-10, просп. Переможців, 12;

Красноріченське, вул. Ф.Т. Дачка, 17;

Новоайдар, вул. Центральна, 23-А.

Сумська область

У Сумській області мобільні бригади будуть прищеплювати пенсіонерів у 18 відділеннях "Укрпошти". Однак, у облдержадміністрації не опублікували список цих відділень.

Львівська область

Львів - на Головному поштамті;

Жовква;

Яворів;

Новий Розділ;

Сокаль.

Автор: Дмитро Левицький