У Раді лежить проект про КМДА, що позбавляє мера повноважень

В Україні хочуть розділити посаду мера з посади голови міської адміністрації. Крім того, в політсилі "Батьківщина" зазначили, що крім цього, є ймовірність прийняття закону про те, що президент, який раніше подав у відставку, зможе знову брати участь у виборах на пост глави держави, повідомляє Украина 24.

Про це розповів у програмі "Україна сьогодні" депутат Сергій Соболєв.

Соболєв зазначив, що сьогодні в парламенті потрібна координація опозиційних сил, через те, що поодинці нардепи не можуть протистояти деяких рішень, які на думку парламентарія, шкодять країні.

"Зараз є питання одне - чи зможе парламент стати тією відправною точку, після якою шлях неповернення назад буде вже неможливий. Я переконаний, що зараз питання одинаків, які будуть боротися з цієї владою...не пройде. Тут повинні бути скоординовані зусилля. І тому зараз будуть дуже серйозні голосування на наступних буквально днів. Перше голосування - чи дамо ми змінити закон про Київську державну адміністрацію. Ви знаєте, такий проєкт лежить в парламенті, вони хочуть зачистити Київську міську державну адміністрацію, розділити посади голови, який обраний всенародно, і того, кого призначає президент. Цей закон зараз це забороняє зробити. Другий моментально закон, який вони зараз спробують проштовхувати, чи може президент, який подав у відставку, знову балотуватися. Зараз закон, виборчий кодекс, це прямо забороняє. Але якщо вони зберуть 226 голосів, ми розуміємо гру, яка почнеться.І таких випадків зараз буде дуже багато" , - повідомив він.

Соболєв також зазначив, що в цей момент дострокові парламентські вибори не зможуть відбутися, через те, що на це впливає норма закону.

"Дострокові парламентські вибори це не можливий сценарій зараз, поки є пряма норма виборчого кодексу, який забороняє тому, хто достроково склав повноваження, знову балотуватися, але, я переконаний, якщо в їх головах є такий план, їм тоді треба швидко змінити закон. І ось тут чи встоїть парламент, чи не встоїть - це буде питання. Я ще раз кажу, у нас сьогодні унікальна можливість, не можуть одинаки протистояти цьому, при всій повазі до будь-кого. У нас є можливість координувати зусилля по тому, що повернути роботу парламенту в законне русло, щоб опозиція мала свої права" , - сказав нардеп.

Соболєв також повідомив, що сьогодні опозиція повинна бути згуртованою, оскільки від цього залежить розвиток країни.

"Коли у свій час було право опозиції обіймати ключові комітети, включаючи бюджетний, обіймати посаду першого віцеспікера, коли в опозиції було право, наприклад, чітко зупиняти будь-які рішення, які протирічили регламенту, потім при Януковичі цей розділ взагалі прибрали, заодно прибравши розділ, про те, як формуються і розформовується більшість, ми теж розуміємо навіщо. Тому це є питання, на яких сьогодні повинна наполягати вся опозиція, незалежно від того, чи була вона разом з Зеленським, чи тепер вона в опозиції до нього, це вже питання розвитку країни" ,- повідомив він.

Політик також зазначив, що сьогодні парламент приймає рішення, які негативно відбиваються на економічному і соціальному розвитку країни.