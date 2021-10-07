Легендарний теплохід виставлено на продаж
Легендарний Харківський теплохід "Ластівка" тепер може купити будь-хто. Річковий трамвай, який із 1996 року по 2005 рік курсував по річках Лопань і Харків, продають на OLX за 1,7 мільйона гривень, повідомляє РБК-Украина.
Що відомо про цей теплохід і як він виглядає сьогодні – читайте та дивіться в матеріалі далі.
Як виглядає "Ластівка" сьогодні
Пасажирський швидкісний річковий теплохід розміром 22х4 оснащений системою автономного електроживлення та охоронною, пожежною, аварійною сигналізацією, а також системою відеоспостереження й телеметрії.
У ньому є також:
- кают-компанія з каміном із бразильського каменю, що обігріває сауну з фінською дров'яною топкою HARVIA, і барною стійкою
- три спальні каюти
- кухня (камбуз) із холодильником, газовою та електроплитою, СВЧ
- туалетна кімната з душовою кабіною, раковиною із дзеркалом та тумбою
- туалет (гальюн)
- кабіна управління
- верхня палуба з майданчиком барбекю та з можливістю установки тенту (місткість - 50 осіб за столами)
Максимальна швидкість теплоходу, оснащеного трилітровим дизельним двигуном Mercedes, становить 15 км/год.
Ось так "Ластівка" виглядає сьогодні (фото :olx.ua)
У чому унікальність "Ластівки"
Теплохід був побудований у 1975 році. "Ластівка" була єдиним прогулянковим катером у Харкові.
Радувати містян судно перестало в 2005 році після пожежі, яка фактично знищила техніку.
Теплохід після пожежі (фото: wikipedia.org)
Довгий час про місцезнаходження катера ходили різні чутки.
Одні стверджували, що його відправили іржавіти на Сортировку, інші - що теплохід продали на металобрухт, а треті заявляли: "Ластівка" була реконструйована та служить будинком на воді на Старому Салтові.
Судячи з усього, катер дійсно привели до порядку, і тепер стати щасливим володарем культової "Ластівки" може кожен бажаючий, у кого є заявлена сума грошей.
Автор: Дмитрий Войналович