В ООН і ВООЗ планують до кінця року вакцинувати 40% населення планети

Організація Об'єднаних Націй та її Всесвітня організація охорони здоров'я оголосили про амбітний план повної вакцинації 40 відсотків населення світу від COVID-19 до кінця року та 70 відсотків до середини наступного року, повідомляє УНИАН.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що світ вже виробляє достатньо вакцин для досягнення цієї мети, але донорам необхідно зібрати 8 млрд доларів, щоб вакцинація від COVID-19 стала доступнішою в найбідніших країнах світу.

План передбачає рівний розподіл або обмін доз вакцин між країнами, передачу технологій та інші кроки, які допоможуть біднішим країнам роздобути вакцини і поширити їх серед свого населення.

"Держави-члени (G20) повинні об'єднатися і зробити все необхідне для успіху цієї стратегії" , - сказав Гутерріш.

Генсек ООН закликав США, Китай та інші країни "Великої двадцятки" (G20) "зібрати готівку", а коли вони зустрінуться в кінці жовтня в Римі "перетворити цю стратегію в реальність".

"Успіх цього плану вимагає справедливого розподілу" , - підкреслив Гутерріш.

Станом на ранок 7 жовтня у світі було зареєстровано понад 219 млн випадків коронавірусної хвороби та майже 5 млн осіб летальних випадків.

