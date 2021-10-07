В Конгресі США закликали Байдена терміново ввести санкції проти "Північного потоку-2"

Старший член Комітету з закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол закликав президента Джо Байдена терміново ввести санкції проти російського "Північного потоку-2". За його словами, Росія використовує газопровід як зброю, повідомляє РБК-Украина.

"Байден і канцлер Меркель зобов’язалися вжити заходів, якщо Росія спробує використати енергетику як зброю. Однак обидва закривають очі на навмисні зусилля путінського режиму з метою тиску на Європу, щоби вона прискорила процес сертифікації російського газопроводу" , - наголосив він.

Як сказав республіканець, Росія маніпулює європейським ринком газу та наближає важку енергетичну кризу в Європі.

"Якщо адміністрація Байдена не зможе негайно скасувати відмову від критично важливих санкцій проти Nord Stream 2 й зупинити запуск газопроводу, вона подарує російському президентові ще одну потужну зброю згубного впливу, яка буде застосована проти України та інших наших європейських партнерів" , - додав конгресмен Маккол.

Автор: Дмитро Левицький