Суд США прийняв позов до Сбєрбанка та ВТБ за збитий над Донбасом Boeing

Окружний суд США по Південному округу штату Нью-Йорк прийняв до розгляду позов до найбільших російських держбанків у зв'язку з ударом по Boeing «Малайзійських авіаліній» над Донбасом в липні 2014 року, повідомляє Nigroll.

З позовом виступила сім'я Куїна Шансмана, який загинув у катастрофі разом з 297 пасажирами і членами екіпажу на борту. Попередні слухання у справі призначені на 14 жовтня.

Позов поданий щодо Сбєрбанку та ВТБ, які, як стверджує родина загиблого, фінансували терористичну діяльність "ДНР".

Родичі Шансмана звернулася в американський суд ще в 2019 році. Протягом двох років суд розглядав різні заперечення відповідачів. Крім Сбєр і ВТБ в їх числі американські платіжні системи Western Union і MoneyGram, через які ДНР" та "ЛНР" отримували грошові перекази, вважають позивачі.

Адвокати відповідачів наполягали на непідсудність справи американському суду, оскільки претензії стосуються інциденту за межами США.

Однак федеральний суддя Ендрю Картер відхилив ці аргументи з посиланням на антитерористичне законодавство США.

Адвокати позивачів подали до суду документи, які свідчать про те, що через коррахунки Сбєрбанку і банку ВТБ Bank of America і Bank of New York Mellon були відправлені два грошових перекази, адресовані так званій ДНР. При цьому вони стверджують, що російські держбанки регулярно використовували американські рахунки для платежів на адресу сепаратистів.

Адвокати позивачів також представили копії "інструкцій ДНР", які раніше були розміщені в онлайн, де пропонується користуватися рахунками російських банків.