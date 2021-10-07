У Тихому океані атомна субмарина США постраждала при зіткненні під водою

Ударний атомний підводний човен USS "Connecticut" (SSN-22) 2 жовтня зіткнувся з об'єктом в міжнародних водах Тихого океану під час чергування, повідомляє Деловая столица.

Про це повідомив капітан субмарини Білл Клінтон.

"Швидкохідний підводний човен USS Connecticut (SSN-22) класу Seawolf в другій половині дня 2 жовтня під час роботи в міжнародних водах Індо-Тихоокеанського регіону зіткнувся з об'єктом, перебуваючи під водою" , — сказав він.

За словами капітана, члени екіпажу не отримали серйозних травм. Зараз підводний човен повертається в порт 7-го флоту США.

"Підводний човен залишається в безпечному і стабільному стані. Ядерна рухова установка і приміщення USS Connecticut не постраждали і залишаються повністю працездатними. Ступінь пошкодження іншої частини підводного човна оцінюється. ВМС США не зверталися по допомогу. Інцидент буде розслідуваний" , — додав капітан.

"Connecticut" — одний з трьох човнів класу "Seawolf", ударний підводний човен кінця "холодної війни", призначений для відстеження найкращих радянських глибоководних підводних човнів. Поряд з USS "Sea Wolf" (SSN-21) і USS "Jimmy Carter" (SSN-23), "Connecticut" є одним з найздібніших і чутливих бойових катерів ВМФ США.