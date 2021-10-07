Без матраца і телевізора: адвокат Саакашвілі поскаржився, що експрезиденту незатишно
Адміністрація грузинської в'язниці, в якій знаходиться колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, навмисне створює колишньому лідеру країни некомфортні умови, повідомляє Деловая столица.
Про це заявив адвокат Саакашвілі Георгій Гелхаурі з посиланням на Mtavari.
За словами юриста, для експрезидента спеціально створюють некомфортні умови — зокрема, не видавши йому матраца.
Також Саакашвілі не отримав телевізор, на який, за словами адвоката, має право.
"Адміністрація в'язниці створює якомога більше проблем, щоб Саакашвілі відчував себе незатишно", — заявив Гелхаурі.
Як повідомляє Інтерфакс-Україна, заступник гендиректора спеціальної пенітенціарної служби Ніки Цхваріашвілі заперечує цю інформацію адвокатів.
"Міхеіл Саакашвілі, який перебуває під слідством і засуджений, користується телевізором, і інформація адвокатів, що тюремна адміністрація затягує передачу йому телевізора, є брехнею. Саакашвілі придбав телевізор на власні кошти в магазині на території Руставської в'язниці спеціально виготовленою для нього тюремною банківською картою, на якій знаходиться лімітована сума грошей з коштів Саакашвілі", - заявив Цхваріашвілі.
Він також повідомив, що цією ж картою Саакашвілі придбав у тюремному магазині різні предмети особистого користування.
"Не відповідає дійсності і поширена інформація, що нібито у Саакашвілі в тюремній камері немає матраца. Йому видали і матрац, і постільну білизну. Він не звертався до тюремної адміністрації з проханням видачі другого матраца", - уточнив Цхваріашвілі.