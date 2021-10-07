Без матраца і телевізора: адвокат Саакашвілі поскаржився, що експрезиденту незатишно

Адміністрація грузинської в'язниці, в якій знаходиться колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі, навмисне створює колишньому лідеру країни некомфортні умови, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив адвокат Саакашвілі Георгій Гелхаурі з посиланням на Mtavari.

За словами юриста, для експрезидента спеціально створюють некомфортні умови — зокрема, не видавши йому матраца.

Також Саакашвілі не отримав телевізор, на який, за словами адвоката, має право.

"Адміністрація в'язниці створює якомога більше проблем, щоб Саакашвілі відчував себе незатишно" , — заявив Гелхаурі.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна﻿, заступник гендиректора спеціальної пенітенціарної служби Ніки Цхваріашвілі заперечує цю інформацію адвокатів.

"Міхеіл Саакашвілі, який перебуває під слідством і засуджений, користується телевізором, і інформація адвокатів, що тюремна адміністрація затягує передачу йому телевізора, є брехнею. Саакашвілі придбав телевізор на власні кошти в магазині на території Руставської в'язниці спеціально виготовленою для нього тюремною банківською картою, на якій знаходиться лімітована сума грошей з коштів Саакашвілі", - заявив Цхваріашвілі.

Він також повідомив, що цією ж картою Саакашвілі придбав у тюремному магазині різні предмети особистого користування.