У Запоріжжі посилили карантин

У Запоріжжі ввели "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки через збільшення кількості випадків зараження коронавірусом і впроваджуються додаткові обмежувальні заходи, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Запорізької міської ради.

Зокрема, введена заборона проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів (в тому числі в розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського харчування).

У той же час дозволені:

заходи, необхідні для забезпечення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування;

кваліфікаційний іспит на право заняття нотаріальною діяльністю;

офіційні спортивні заходи і матчі командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів і т.д.

Обмеження не застосовуються за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), крім осіб, які не досягли 18 років, і організаторів заходу (співробітників закладу) документа про повний курс вакцинації від коронавірусу (внутрішнього або міжнародного), препаратами, схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я, негативного результату ПЛР-тесту або одужання від COVID-19, який підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг або мобільного додатка "Дія".

Крім того, в Міській лікарні №6 будуть розгорнуті 150 додаткових ліжок для лікування хворих на коронавірус.