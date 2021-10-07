У Зеленського обговорили імплементацію судової реформи

В Офісі президента України в четвер відбулася робоча зустріч щодо імплементації судової реформи, в ході якої були обговорені питання відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) і порядку обрання на посади членів Вищої ради правосуддя (ВРП), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента України в четвер увечері, в робочій зустрічі взяли участь представники Верховної Ради, Офісу президента, Верховного Суду, Ради суддів, а також представники посольств країн "Великої сімки" та Європейського Союзу в Україні.

"Ми непорушні в необхідності якнайшвидшої реалізації прийнятого законодавства на підставі тих норм, які є" , - заявив глава Комісії з питань правової реформи при Президентові України Сергій Іонушас.

Він також підкреслив, що важливим питанням залишається відбір кандидатів до складу Етичної ради. Голова Ради суддів України Богдан Монич зазначив, що Рада суддів України продовжує роботу над визначенням кандидатур в Етичну раду. Він висловив надію, що в кінці жовтня Рада суддів проведе співбесіди з кандидатами.

"Представники судової гілки влади на етапах підготовки, прийняття та впровадження законів говорили про певні недоліки, протиріччя й зосередитися на необхідності деяких змін. Разом з тим ми ніколи не ставили впровадження реформи в залежності від того, чи будуть внесені зміни. Про це свідчить те, що Вища рада правосуддя запустила цю реформу своєчасно, без будь-яких зволікань" , - зазначила голова Верховного Суду Валентина Данішевська, коментуючи підготовку роботи ВРП і ВККС.

Голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна акцентувала на питанні про звернення пленуму Верховного Суду до Конституційного Суду щодо перевірки відповідності Конституції норм закону про порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя. Зі свого боку голова Верховного Суду зазначила, що це звернення жодним чином не затримає подальші кроки по реалізації судової реформи.

Перший секретар з політичних питань Посольства Великобританії в Україні Джеймс Род-Мур закликав продовжити процес формування Етичної ради та відбір кандидатів до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

"Як тільки процес відбору і голосування почнеться, очікується дуже суттєва фінансова, моральна і політична підтримка з боку міжнародного співтовариства" , - підкреслив Джеймс Род-Мур.

Керівник сектору з питань верховенства права та боротьби з корупцією Представництва Євросоюзу в Україні Манфредас Лімантас підкреслив, що Етична рада повинна якомога швидше почати свою роботу, щоб реалізація судової реформи тривала.