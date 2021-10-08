СБУ закликали заборонити в'їзд трьом артистам з РФ

До СБУ надіслали звернення з проханням заборонити в'їзд трьом артистам з Росії. Йдеться про Басту, Ірину Круг і Йолку, які відвідували Крим, повідомляє 24 Канал.

Відповідне прохання надіслав Кримськотатарський Ресурсний Центр до голови СБУ Івана Баканова. У всіх трьох артистів на жовтень і грудень заплановані виступи у Києві.

Відомо, що Ірина Круг та Баста, порушуючи українське законодавство, відвідували окупований Крим, де виступали з концертами. У ресурсному центрі відзначають, що Ёлка, хоч і не влаштовувала концерт, проте все одно могла перебувати у Криму під час російського фестивалю. Відтак до Баканова звертаються із проханням перевірити цю інформацію.

"Просимо Вас перевірити інформацію щодо незаконного відвідування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя громадянами Російської Федерації Іриною Воробйовою та Єлизаветою Іванців та, в разі виявлення порушень українського законодавства, застосувати обмежувальні заходи щодо них," , – просять у листі.

КРЦ запропонував повторно обмежити в'їзд в Україну Василеві Вакуленку, відомому як Баста. Там відзначили, що останній його візит до України у 2021 році викликали великий суспільний резонанс.

Зверніть увагу! 6 жовтня російська співачка Ірина Круг виступила у Дніпрі. Концерт відбувся попри мітинг активістів, які закликали не допустити виступу співачки, яка відвідувала Крим.