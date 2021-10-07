Дмитро Разумков назвав Банкову "проклятим місцем" і погодився з тим, що відтепер його можна вважати опозиціонером, повідомляє Вести.

Правда, тепер просто позафракційний нардеп Разумков не уточнив, до якого саме з існуючих таборів опозиції монобільшості "слуг" він приєднається.

"Мені здається, що Банкова - це якесь прокляте місце. Сюди хто б не потрапляв, воно дуже сильно змінює людей. А бажано, щоб ти таким, яким приходиш до влади, таким же і йшов з неї", - зазначив екс-спікер в першому після відставки інтерв'ю.

Він підтвердив, що відтепер цілком може вважатися опозиціонером.