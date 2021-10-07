Разумков назвав Банкову проклятим місцем
Дмитро Разумков назвав Банкову "проклятим місцем" і погодився з тим, що відтепер його можна вважати опозиціонером, повідомляє Вести.
Правда, тепер просто позафракційний нардеп Разумков не уточнив, до якого саме з існуючих таборів опозиції монобільшості "слуг" він приєднається.
"Мені здається, що Банкова - це якесь прокляте місце. Сюди хто б не потрапляв, воно дуже сильно змінює людей. А бажано, щоб ти таким, яким приходиш до влади, таким же і йшов з неї", - зазначив екс-спікер в першому після відставки інтерв'ю.
Він підтвердив, що відтепер цілком може вважатися опозиціонером.
"Питання не в тому, з якого я дня в опозиції. Питання в тому, що принципи, з якими ми йшли, не повинні порушуватися. Я буду точно виступати проти того, що погано для цієї держави, і буду в цьому плані в опозиції. Якщо щось буде хороше, я завжди готовий допомагати робити правильні речі для України. Тому що народний депутат будь-якому громадянинові - це особа, наділена владою. Політична доцільність тут повинна бути першочерговою. Але далі я, мабуть, буду більш конкретним, іноді більш відкритим, і займати більш чітку та однозначну позицію. Відсутність крісла голови парламенту мені це дозволятиме", - зазначив Разумков.