У Польщі затримано 8 осіб у зв'язку зі смертю українця

Окружна прокуратура в Щецині затримала вісім осіб у справі про смерть громадянина України Дмитра Никифоренка у витверезнику у Вроцлаві, повідомляє Деловая столица.

Про це повідомила прокурор Окружної прокуратури в Щецині Єва Обарек.

"На даний момент можу підтвердити, що за наказом Окружної прокуратури у Щеціні у справі громадянина України затримано вісьмох осіб. Четверо із затриманих на час трагічної події були поліцейськими" , — повідомила Обарек.

Вона уточнила, що всі затримані на 48 годин. Після проведення з ними слідчих дій прокуратурою будуть прийматися подальші рішення про арешт або звільнення фігурантів справи.

За неофіційною інформацією Gazeta Wyborcza, іншими чотирма особами є лікар витверезника, куди був доставлений українець після затримання, і троє працівників цього закладу. За непідтвердженими даними, двоє з них на даний момент вже звільнені.

2 вересня стало відомо, що ще в липні 25-річний українець Дмитро Никифоренко помер в польському Вроцлаві після жорстокого побиття поліцейськими і співробітниками витверезника. Міністерство закордонних справ України заявило, що одна з версій смерті Никифоренка — перевищення службових повноважень поліцейськими.